إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية بالسنطة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، إيقاف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز حفاظا على الصالح العام .

وأكد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، إيقاف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق.

مصادرة معدات وخامات البناء للحالات التعدي على أراضي زراعية

واضاف رئيس مدينة السنطة أنه جاري إحالة كافة المخالفين والتنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية القروية بأهمية تنفيذ أعمال حملات نظافة مكبره لرفع تلال القمامة علي مستوى الوحدات المحلية القروية تلبية لرغبات المواطنين.

تنفيذ حملات نظافة مكبرة بالوحدات المحلية القروية وردع مخالفين البناء باحالتهم للنيابات العسكرية

ووجه رئيس مجلس مدينة السنطة توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تجميل كوبري قرية «ميت ميمون» التابعة للوحده المحليه بالجميزة، والمار على بحر شبين، والرابط بين قريتي «ميت ميمون» و«شرشابة».

حملات مكبره لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للكورونا وردع مخالفين

من ناحية أخرى باشر عماد الشعراوي نائب رئيس المركز، حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازيه والتزام الكافيهات والمحلات بها تم اليوم المرور على الكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مدينة المحلة، بأهمية تدشين حملات النظافة والتجميل الدوريه علي مستوي الوحدات المحلية القروية.

تدشين حملات نظافة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كما قامت الوحدة المحلية بالجابرية وبمشاركة معدات الوحده المحليه للمعتمدية بحملة نظافة بطريق «الجابرية - المحلة»، وطريق المقابر، وأمام مداخل عزبة البغدادلي ومدخل العزبة، ورفع التجمعات داخل العزبة، ومدخل «عزبة الست»، وتم رفع 50 طن قمامة.

كما دشنت حملات نظافة بنطاق الوحدة المحلية بالمعتمدية برفع التراكمات بقطعة أرض فضاء أمام مبنى الشؤون الاجتماعية، وأمام مجمعات المصالح الحكومية والمدارس تم خلالها رفع 25 طن قمامة.