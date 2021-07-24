استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وشن حملات رصد ومنع أي تعديات عليها وردع المخالفين ومن يستغلون فترة الإجازات، لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وفترة الإجازات والأعياد ويقومون بارتكاب مخالفاتهم من تعديات وبناء عشوائي.

وأشاد محافظ أسيوط بدور لجان المتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والأحياء في تنفيذ العديد من قرارات الإزالة وإزالة التعديات في مهدها بقرى ومراكز المحافظة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وموجهًا لهم الشكر على جهودهم، مشددًا على تكثيف عمل لجان التفتيش والرصد الميداني على مدار اليوم، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة ومسؤولي حماية الأراضي، لضبط أي تعديات وتطبيق الإزالة الفورية لها في المهد، وإعادة الأرض إلى طبيعتها في نفس الوقت وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية، والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمُضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر.

كان محافظ أسيوط، أصدر قرارًا بتكشيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع جميع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل مخالفاتهم إلى النيابة العسكرية، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد، للقضاء على كل أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.