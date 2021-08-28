«استحقاق الزوج».. شرط إضافة «الزوجة المحرومة» لبطاقة التموين

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن استحقاق الزوجة المحرومة للتموين، يتوجب في الأصل أن يكون زوجها حاملاً للبطاقة التموينية ومستفيدًا من التموين.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن إضافة الزوجة المحرومة للتموين، لا يتوجب أنها كانت مستفيدة سابقة للتموين في بطاقة تموين أسرتها، لأن في هذه الحالة سيتم نقلها من بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة تموين زوجها، مضيفًا: "الزوجة المحرومة هي التي لم تحصل على تموين مطلقًا من قبل، وإضافتها تستوجب أن يكون زوجها لديه بطاقة تموين وتتم إضافتها عليه".

ونوه المصدر بأنه حال عدم وجود زوج للزوجة المحرومة من التموين، سواء كانت مطلقة أو أرملة، فإن القرار الوزاري الأخير الصادر في شهر يوليو الماضي من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أتاح لعدة فئات حق إصدار بطاقات تموين جديدة ومن بين هذه الفئات الأرامل والمطلقات.

عدم جواز إضافة أكثر من زوجة لبطاقة التموين

وأشار المصدر ضمن تصريحاته لـ"الوطن" إلى أنه لا يجوز إضافة أكثر من زوجة للبطاقة التموينية الواحدة، موضحًا: "إذا كان الزوج لديه أكثر من زوجة فلا يحق له إضافة إلا زوجة واحدة فقط منهن".

شرط حصول الزوجة على تموين إذا كان زوجها غير مستفيد

وتابع المصدر أنه إذا كانت الزوجة محرومة من التموين، وزوجها غير مستفيد من الخدمة، ولا يمتلك بطاقة تموين من الأساس، ففي هذه الحالة لا يحق للأسرة إصدار بطاقة جديدة إلا إذا انطبقت عليهم شروط الفئات الجديدة التي يحق لها إصدار بطاقة تموين جديدة وأن تكون ضمن الفئات الأوْلى بالرعاية.

فئات يحق لها إصدار بطاقة تموين جديدة:

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي.

2- المستحقون لمعاش السادات.

3- المستحقون لمعاش مبارك.

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة.

5- الأرامل.

6- المطلقات.

7- المرأة المعيلة.

8- أصحاب الأمراض المزمنة.

9- القصَّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

10- العمالة المؤقتة.

11- العاملون بالزراعة.

12- الباعة الجائلون.

13- عمال التراحيل.

14 - السائقون.

15- المهنيون.

16- الحرفيون.

17 - ذوو الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة.

18- المتعطلون ومن في حكمهم.

19- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا.

20- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه.

21- العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد تأميني أقصى 2400 جنيه.

22- ذوو الاحتياجات الخاصة.