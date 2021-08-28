«س و ج».. شروط التعيين وسن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للعامل

تعتبر مشاكل العمل أزمة مزمنة استمرت لسنوات طويلة، ولذلك اقترح بعض نواب البرلمان إدخال تعديلات على قانون العمل، وتم إصدار قانون العمل الجديد، الذي يتمتع بالعديد من المزايا، ويهدف الحفاظ على العلاقات الودية بين العمال وأرباب العمل والحكومة.

واشتمل مشروع قانون العمل الجديد على العديد من المواد التي أنهت مشاكل العمل مثل تحديد السن الملائم للتقاعد، كما تضمنت موادا لتحديد العلاقة بين العامل وأصحاب الأعمال، حيث يهدف قانون العمل الجديد، لمنع الفصل الإجباري الذي كان يعاني منه الكثير من العمال، وفي ضوء ذلك تستعرض "الوطن" بعض مزايا قانون العمل الجديد في «س و ج».

مزايا قانون العمل الجديد بالنسبة للعامل

س- متى يتم فصل العامل؟

ج - يتم فصل العامل إذا قدم مستندات غير صحيحة، وإذا انتحل شخصية أخرى، ويعتبر العامل مفصولا أيضا إذا انقطع عن العمل لمدة 15 يوما متواصلين، أو لمدة 30 يوما متقطعين، وذلك خلال السنة الواحدة.

س - ما المكاسب التي حصل عليها العامل المؤقت من قانون العمل الجديد ؟

ج - يعتبر من مزايا قانون العمل الجديد، عدم فصل العامل من العمل إلا بحكم قضائي، وعدم إنهاء عقد العمل غير محدد الفترة، وإذا تم إلغائه يُعوض العامل بمرتب شهرين مقابل كل سنة من سنوات الخدمة.

س – وفقا لقانون العمل الجديد كم عدد نسخ عقد العمل التي يجب توافرها؟

ج - يجب أن تتوفر3 نسخ لعقد العمل، النسخة الأولى يحصل عليها صاحب العمل، ليضمن قيام العمل بواجباته، النسخة الثانية تكون مع العامل ليضمن حقوقه، والثالثة تحصل عليها وزارة القوى العاملة.

تحديد المكافأة للمتقاعدين على المعاش وفقا لقانون العمل الجديد

س - ما السن المناسب للعامل ليتقاعد؟

ج - يعتبر سن 60 عاما هو سن المعاش طبقا لقانون العمل الجديد.

س- ما مقدار المكافأة التي يحصل عليها العامل عند بلوغ سن المعاش؟

ج - يحصل العامل المتقاعد على المعاش على أجر نصف شهر مقابل كل سنة من السنوات التي قضاها في الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تليها، وأيضا يتم تحديد المكافأة طبقا لأخر أجر حصل عليه العامل.

الأعمال التي لا يمكن للمرأة أن تتولاها وفقا لقانون العمل الجديد

س - ما المزايا التي عادت على المرأة وفقا لقانون العمل الجديد؟

ج - نص مشروع قانون العمل الجديد في مادته الـ91، أنه إذا أستمرت العاملة في العمل لمدة 10 أشهر يجوز لها أن تطلب إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 90 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية للوضع، ولا يمكن العمل لمدة 45 يوما التالية بعد الوضع، ولا يمكن طلب هذه الإجازة إلا مرتين فقط طوال فترة الخدمة.

كما نص قانون العمل الجديد، أنه يمكن لصاحب العمل أن يخصم مرتب العاملة في حالة إذا ثبت أنها تعمل عند صاحب عمل آخر خلال مدة إجازتها، وأيضا لا يجوز رفض العاملة خلال فترة إجازتها الوضعية، وذلك وفقا لما ذكر في المادة 92.

ويمكن عدم تعويض العامل إذا قضى أكثر من خمس سنوات في العمل وفقا للعقد وذلك طبقا للمادة 104، وأيضا ذكرت المادة 105 أنه إذا أستمر العامل في العمل بعد انتهاء الفترة المحددة فذلك يعد عقدا جديدا لفترة غير معلومة.