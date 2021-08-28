ضبط 171 قطعة سلاح و260 قضية مخدرات وتنفيذ 84381 حكما قضائيا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 171 قطعة سلاح ناري، بحوزة 147 متهمًا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 84381 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالي 6669 محكومًا عليه.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 24 حادثًا متنوعًا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 260 قضية مخدرات، بإجمالي 283 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 46,300 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 18,057 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,029 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,465 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 3,891 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 1,590 كيلو جرام.

كمية من مخدر آيس وزنت 210 جرامات.

كمية من مخدر الفودو وزنت 60 جرامًا.

2458 قرصًا مخدرًا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 38 متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 27 متهمًا.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 371 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة 9 سيارات.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28525 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.