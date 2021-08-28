جيهان خليل تعلن تعافيها من كورونا: «ربنا نجاني.. خدوا التطعيم»

أعلنت الفنانة جيهان خليل، تعافيها من فيروس كورونا، الذي أصيبت به مؤخرًا، والتي وصفتها بأنها من أصعب الفترات التي مرت بها في حياتها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

جيهان خليل عن إصابتها بكورونا: ربنا نجاني

وكتبت الفنانة جيهان خليل، عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: أنا الحمد لله كويسة وخفيت، كانت فترة صعبة جدًا، بس الحمد لله ربنا نجاني.

جيهان خليل بعد تعافيها من كورونا: لا تنسوا اللقاح

واستطردت بقولها: «في ناس لسة عاوزة أشكرهم من قلبي على محبتهم وعلى كل اللي عملوه لحد ما عديت الأزمة وربنا شفاني، كنت مترددة في الأول صح و لا لاء، بس لا طبعًا خدوا التطعيم».

وشاركت الفنانة جيهان خليل، في إحدى حكايات مسلسل «ورا كل باب حكاية» من خلال حدوتة «ملناش إلا بعض» مع صابرين، جمال عبدالناصر، محمد نجاتي، تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش، والذي تناول حكاية أسرة تعيش أزمة بسبب فيروس كورونا وتداعياته.