غدا.. «الحياة» تبدأ عرض الموسم الجديد من «ورا كل باب حكاية»

في إطار تطوير خريطة العرض على شاشتها خلال الفترة المقبلة، تستعد قناة الحياة، لعرض موسم جديد من حلقات مسلسل «ورا كل باب حكاية» والذي يتضمن عدة حكايات منفصلة، بأبطال وفريق عمل مختلفين، وتدور كل قصة في نحو 5 حلقات.

حكاية «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا

وتبدأ قناة الحياة، في عرض أولى قصص «ورا كل باب حكاية» من خلال حكاية «كدبة كبيرة» غدًا الأحد بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، عماد رشاد، فتوح أحمد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، وتتعرض الحكاية للشهرة السريعة التي يحصل عليها البعض من خلال السوشيال ميديا.

وحسب «البرومو» الدعائي لحكاية «كدبة كبيرة» على شاشة قناة الحياة، يتعرض أحمد زاهر، والذي يجسد شخصية مشهورة في المجتمع لأزمة، ويذهب إلى قريته للاختفاء عن الأنظار، وتقع في غرامه هنادي مهنا، والتي تظهر خلال الحدوتة بغطاء رأس «حجاب».

الموسم الأول من مسلسل «ورا كل باب حكاية» تضمن 5 حكايات

وقبل شهر رمضان الماضي، عرضت قناة الحياة الموسم الأول من مسلسل «ورا كل باب حكاية» كل «حدوتة» بفريق عمل مختلف من نجوم ومخرجين ومؤلفين، ومن الحكايات التي عرضت وحظيت بنسبة مشاهدات كبيرة، حكاية «ملناش إلا بعض» بطولة صابرين، جمال عبدالناصر، محمد نجاتي، جيهان خليل، تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش، والذي تناول حكاية أسرة تعيش أزمة بسبب فيروس كورونا.

وحملت الحدوتة الثانية من مسلسل «ورا كل باب حكاية» اسم «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل، يوسف عثمان، تأليف أحمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وفي الحكاية الثالثة التي حملت اسم «أيامنا الحلوة» شارك في بطولتها عدد من النجوم أبرزهم منى عبدالغني، هيدي كرم، محسن محي الدين، ياسر فرج، مفيد عاشور، عمر عبدالعزيز، تأليف باهر دويدار، إخراج إيمان الحداد.

وحملت الحكاية الرابعة اسم «شنطة سفر» بطولة دينا، أحمد صيام، منة عرفة، تأليف محمد الشواف، إخراج محمد بكير، وشارك الفنان فتحي عبدالوهاب في حكاية «ورقة ضغط» مع رشا مهدي، ساندي، تأليف محمد الشواف، إخراج معتز حسام الدين.