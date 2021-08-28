معهد ناصر عن الحالة الصحية للطفلة الفلسطينية «بيان»: تماثلت للشفاء

قال الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، إنه بعد الاستجابة الإنسانية السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثة والد الطفلة الفلسطينية بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي والتوجه الرئاسي بالعلاج في مصر، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير كل الإمكانيات الطبية.

الطفلة مصابة بمرض جلدي مناعي نادر

وأضاف سعيد، خلال لقاء مع مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «بمجرد وصولها إلى المعهد قام فريق من المعهد بتوقيع الكشف الطبي عليها والنظر في حالتها، فقد كانت حالتها الطبية والنفسية سيئة، وكان التشخيص المبدئي أنها مصابة بـ مرض جلدي مناعي نادر، وحصلنا على عيّنة جلدية لها، وخضعت للتحاليل والفحوصات كافة».

وتابع مدير معهد ناصر: «بيان وصلت مصر في 1 أغسطس الجاري، وعندما بدأت العلاج، شهدت حالتها تحسنًا مذهلاً ومحلوظًا، والآن تماثلت للشفاء تقريبًا، فهي مصابة بخلل في وظائف جهاز المناعة، وأصبحت جاهزة للخروج من المستشفى، وفي الفترة المقبلة ستحصل على علاج تكميلي حتى لا تصاب بالمرض مرة أخرى».

وزيرة الصحة تابعت حالة الطفلة يوميا

وأكد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت تتابع حالتها بشكل يومي ووجهت بأن يتم التواصل الطبي مع عائلتها تليفونيًا حتى بعد خروجها من المستشفى، وعودتها مرة أخرى لتلقي العلاج إذا استدعت حالتها ذلك.