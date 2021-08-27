ثروت: ارتفاع حركة السياحة البينية بين مصر والإمارات خلال عام 2021

قال الخبير السياحي محمد ثروت، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة العربية السابق بالغرفة، إن أعداد السياح الإماراتيين الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن يفوق الأعداد التي زارت مصر خلال عام 2019 قبل حدوث جائحة كورونا، لافتا إلى أن السياحة البينية بين مصر والإمارات في أعلى مستوى لها خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر باتت الدولة الأكثر جذبا للسياح الإماراتيين خلال عام 2021.

زيادة 9% فى أعداد المصريين الذين زاروا الامارات بعد جائحة كورونا

وأضاف لـ"الوطن" أنه وفقا للإحصاءات التى أعدتها شركات السياحة الإماراتية والمصرية فإن الامارات إحتلت المركز الأول كأكثر دولة سافر اليها المصريون بعد جائحة كورونا، موضحا ان أعداد المصريين الذين زاروا الامارات العربية المتحدة بعد جائحة كورونا إرتفع بنحو 9% عن أعدادهم عام 2019 وقبل ان يضرب فيروس كورونا "كوفيد 19" العالم ،مرجعا ذلك إلى ظروف تعليق الطيران بين مصر والسعودية وتوقف رحلات العمرة والحج فضلا عن قيود السفر التى وضعتها العديد من الدول الاوربية أمام المسافرين من مصر بقصد السياحة .

انتعاش نسب الاشغال بفنادق الساحل الشمالى

وأوضح ثروت ان غالبية السياح الاماراتيين الذين زاروا مصر خلال العام الحالى اقاموا بالفنادق والمنتجعات السياحية الموجودة بالساحل الشمالى ،لافتا إلى ان الاماراتيين رفعوا نسب الاشغال بفنادق المنطقة إلى نحو 100% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

وأشار ثروت إلى انه من المتوقع ان تستمر أعداد السياح الأماراتين بذات المعدلات الحالية حتى نهاية العام الجارى ،وتابع" الشهور المقبلة من العام الجارى ستشهد زيادة فى أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم "،لافتا إلى ان الـ 3 شهور الاخيرة من عام 2021 ستكون الأعلى فى عدد السياح الزائرين لمصر .