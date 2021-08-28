تشييع جثمان الضحية الثالثة لعاطل أشعل النار في أسرته ببني سويف (فيديو)

شيّع أهالي بني سويف، منذ قليل، جثمان الضحية الثالثة في حادث إشعال زوج النيران في أسرته عقب سكب البنزين عليهم، قبل 6 أيام، حيث أودى الحادث بحياة ابنتيه وزوجته، بسبب خلافات زوجية ورغبة الزوج في بيع الشقة، ورفض الأسرة ذلك.

خرجت الجنازة من مستشفى بني سويف التخصصي، الذي كانت الفتاة تتلقى العلاج به داخل قسم الحروق، وذلك عقب إنهاء إجراءات الطب الشرعي وتصريح الدفن، إلى مقابر العائلة بشرق النيل في محافظة بني سويف، وسط حالة من الحزن والاستياء لبشاعة الحادث.

تفاصيل الحادث

ومنذ أسبوع، أقدم عاطل يدعى «أحمد محمد حسن»، 51 عاما، على إشعال النيران في زوجته وابنتيهما، عقب سكب البنزين عليهم، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم، وزوجته «آمال قرني سعيد» 48 سنة، متأثرة بإصابتها بعد 4 أيام من الحادث، ثم وفاة الابنة الثانية «أسماء»، منذ قليل، التي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.

لمشاهدة فيديو تشييع الجنازة

https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/232778332180213/

تحريات المباحث الجنائية: الزوج أشعل النيران في أسرته بسبب الشقة

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية، أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبة الزوج في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة ذلك، ففاجأهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.