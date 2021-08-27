شقة الموت ببني سويف «باتت مهجورة».. زوج يشعل النيران في زوجته وابنتيه

شقة لا تتعدى مساحتها 70 مترًا بالطابق الثاني في عقار مواجه للباب الرئيسي للمستشفى الجامعي في مدينة بني سويف، كانت محل خلاف وصراع دائم على مدار عام أو أكثر، بين عاطل وزوجته وأبنائه لرغبته في بيعها والحصول على أموالها ورفض زوجته وأبنائه ذلك، لتتحول إلى خرابة بعد تجرد الزوج من إنسانيته وإقدامه على إشعال النيران في زوجته وابنتيهما، ليلفظوا أنفاسهم الأخيرة واحدة تلو الأخرى على مدار 6 أيام، وتلقي الشرطة القبض على المتهم، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات.

جيران شقة الموت ببني سويف: الأسرة كانت في خلاف دائم حول الشقة

«هنا في شارع المستشفى الجامعي ببني سويف، بعقار مواجه لباب المستشفى، تحولت شقة كان دهانها الألوان البنية والصفراء، إلى السواد، شبابيك مفتوحة وباب وبهما آثار الحريق.. هٌنا كانت الجريمة، أب يتجرد من مشاعر الإنسانية ويحولها إلى مقبرة، يقتل زوجته وابنتيهما حرقا بعد سكب البنزين عليهن وإشعال النيران فيهن، انتقامًا منهن لرفضهن بيع الشقة، حسبما يؤكد محمد جمال أحد أهالي الشارع قائلًا: «كانوا في خلاف دائم لأنه كان عايز يبيع الشقة، أهو دخل السجن والإعدام بانتظاره وزوجته وابنتيهما ماتوا خلال 6 أيام، والشقة تحولت لخرابة».

مفاجأة عن شقة الموت ببني سويف: الزوج طلب 100 ألف جنيه لترك زوجته وابنتيه يقمن بها

أسفل الشقة كانت تفترش الزوجة والتي تدعى «أمال» أو «أم حمدي»، كما كان يناديها أهالي الشارع، برفقة ابنتيها «فاطمة وأسماء»، لبيع الخضراوات والفاكهة والأحذية، في محاولة منهن لتوفير قوت يومهن في ظل زوج لا يعمل ويطلب الأموال، وبتفاصيل جديدة يرويها شافعي أبو ناصر، أحد أهالي قرية منقريش مسقط رأس الزوجة يقول: «ليلة الحادث البشع كانت هناك جلسة بين الزوج وزوجته وأهل زوجته وعرضوا عليه مبلغ 50 ألف جنيه لتركهم في حالهم وعدم بيع الشقة التي ورثها عن أسرته، إلا أنه رفض المبلغ وطلب 100 ألف جنيه وفشلت الجلسة».

تفاصيل حادث حريق شقة بني سويف .. وفاة الأم وابنتيها خلال 6 ايام

بدأت الواقعة قبل 6 أيام، حينما أقدم عاطل يدعى «أحمد. م. ح»، 51 عاما، على إشعال النيران في زوجته وابنتيهما، عقب سكب البنزين عليهن، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة تخطت 70% من الجسم، وزوجته « أمال» 48 سنة، متأثرة بإصابتها بعد 4 أيام من الحادث، ثم وفاة الابنة الثانية «أسماء»، صباح اليوم الجمعة، والتي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.