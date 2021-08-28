بث مباشر.. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور الرئيس السيسي

انطلق الآن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشارك في المؤتمر زعماء، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت ووزراء خارجية السعودية وتركيا.

ويبحث المؤتمر مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة.