صيدلة طنطا تفتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم المهني في اليقظة الدوائية

أعلنت كلية الصيدلة جامعة طنطا، اليوم السبت، فتح باب التقدم لبرنامج الدبلوم المهني في اليقظة الدوائية، والذى يستهدف إعداد كوادر رائدة تتميز بمهنية عالية في المجال التطبيقي للأدوية والعلاج الدوائي.

ويمنح مجلس جامعة طنطا بناء على طلب مجلس كلية الصيدلة درجة الدبلوم المهني في اليقظة الدوائية بنظام الساعات المعتمدة، حيث مدة الدراسة عام دراسي واحد.

وأشارت الكلية، إلى الشروط العامة للقيد والقبول بالبرنامج، ومنها أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها، وتطبق القواعد والقوانين المنظمة لقبول وقيد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية طبقا لقانون تنظيم الجامعات، على أن يكون التقدم للبرنامج ورقيا فى إدارة الدراسات العليا بالكلية حتى نهاية الشهر الجارى.

وأعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة، تخصيص 5 آلاف منحة لطلاب جامعة طنطا مقدمة من مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، بالتعاون مع مؤسسة IBM العالمية لنظم المعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم، حرص الدولة المصرية على تقديم برامج تعليمية رقمية جديدة توفر للشباب إمكانية الوصول إلى المهارات التكنولوجية والمهنية المتطورة، وذلك ضمن مشروعاتها القومية.

وأضاف أن اتجاه جامعة طنطا لتقديم المنح والبرامج التدريبية يأتي إيمانًا منها بضرورة تطوير وثقل مهارات الطلاب، وإعداد جيل قادر على مواجهة التغيرات المستقبلية وتلبية متطلبات سوق العمل، والاستثمار في قدراتهم، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.