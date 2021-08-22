جامعة طنطا تطلق «ملتقى العباقرة» لاكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إطلاق «ملتقى العباقرة»، باكورة أعمال المركز الدائم للإبداع الثقافي بجامعة طنطا، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التسجيل في ملتقى عباقرة جامعة طنطا إلكترونيًا على الرابط https://forms.office.com/r/d1XD0paiSq، لمدة أسبوع، اعتبارًا من اليوم، بما يضمن توسيع دائرة المشاركة الطلابية، وذلك فى إطار خطة الجامعة لدعم منظومة التحول الرقمى ورقمنة الخدمات، تماشيًا مع خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأكد «زكي» حرص جامعة طنطا على اكتشاف ودعم المبدعين والمبتكرين والموهوبين من طلاب الجامعة في شتى المجالات العلمية والرياضية والأدبية والفنية وتنمية قدراتهم في شتى مجالات المعرفة، ودمج ورعاية الموهوبين من ذوي الهمم على مستوى الجامعة باعتبارها أولوية قصوى، وذلك استعدادًا للمشاركة في مسابقة عباقرة الجامعات للموسم الرابع.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه من المقرر إقامة الملتقى عقب نهاية فترة التسجيل بمشاركة الطلاب الفائزين بكأس العباقرة العامين الماضيين، وذلك بالمركز الدائم للإبداع بإدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح أنه من المقرر الإعلان قريبًا عن المسابقة الكبرى للجامعة، والتي سيتم من خلالها اختيار الطلاب الفائزين للمشاركة في الموسم الرابع من برنامج «عباقرة الجامعات» من خلال الصفحة الرسمية للجامعة.

يُذكر أن مجلس جامعة طنطا وافق في مارس الماضي على إقامة المركز الدائم للإبداع الثقافي والأدبي بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة.