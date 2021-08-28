الكاظمى: مؤتمر بغداد يعقد في ظرف حساس وتاريخى

رحب مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بالمشاركين في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قائلا: إن المؤتمر يعقد في ظرف حساس وتاريخي يمثل زخما جديدا لمساعي العراق بتوطيد علاقاته على أساس التعاون والتضامن والتفاهم المشترك والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة.

وأضاف «الكاظمي»، خلال افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العراق واجه خلال المرحلة السابقة تحديات كثيرة على مستويات مختلفة لكنه خطى خطوات واسعة لتجاوز تلك التحديات بإرادة الشعب وإصراره على العمل والحياة من أجل المستقبل الذي يليق به بمساعدة إخوانه وجيرانه.