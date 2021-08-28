الكاظمى: العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على جيرانه من أى جهة

قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إن انعقاد مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد يجسد رؤية العراق بضرورة إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم، ومبنية على أسس التعاون والتكامل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية وتغليب لغة الحوار والشراكات والاحترام المتبادل.

وأضاف «الكاظمي»، خلال افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «تعهدنا أمام شعبنا في مثل هذه الأيام من العام الماضي مع استلام هذه الحكومة المسؤولية أن يستعيد العراق دوره الريادي في المنطقة من خلال استلهام مبادئ الأمن والسلم والتعاون والرغبة في تعزيز المشتركات».

وتابع: «لقد توصلنا بعد سنوات طويلة من الصراعات والتحديات إلى أن دور العراق التاريخي يكمن في أن يكون أحد ركائز الاستقرار في المنطقة ووضعنا أساسا صلبا لتعريف هذا الدور، يبدأ من رفض استخدام الأراضي العراقية كساحة للصراعات الإقليمية والدولية ورفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه من أي جهة كانت وأن ذلك يمثل قاعدة لمرحلة إعادة الإعمار لما دمرته الحروب في العراق».