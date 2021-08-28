الدفع بــ10 سيارات ومعدة لشفط المياه الناتجة عن كسر خط الطرد بالعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد 500 مم، الكائن بشارع المتحف الزراعي بحي العجوزة، والقادم من حي الزمالك بالقاهرة، والمتجه إلى ميدان ميشيل باخوم، حيث نتج الكسر نتيجة هبوط أرضي بالشارع، وجاري إصلاحه.

مضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر، ومضاعفة أعداد سيارات الشفط، لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر بخط الطرد، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بشركة مياه الشرب والصرف بالقاهرة.

وأشار إلى الدفع بـ10 سيارات ومعدة لشفط المياه الناتجه عن الكسر من خلال شركتي مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، كما تم دعم المنطقة بخدمات مرورية أمام موقع الكسر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية، والوقوف على الأعمال، وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها، مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء من الأعمال.

توفير سيارات محملة بمياه الشرب بالمناطق المتأثرة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب، لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وكذلك تلبية أي احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأي منطقة متأثرة أو للطوارئ، وفي حال طلب هذه السيارات يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي (125)، وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة علي أرقام (114، و35869371، و35869193، و35863004، و35855722).