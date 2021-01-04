«القابضة للمياه» تستقبل 1.6 مليون شكوى على الخط الساخن خلال 2020

استقبلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مليون و600 ألف شكوى تقريبًا خلال عام 2020، عبر الخط الساخن (125) لاستقبال شكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، و(175) لاستقبال شكاوى الصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية.

الاستحابة للشكاوى الواردة

ونجحت الشركة القابضة في الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتي شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات المياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحي أو الابلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية.

الاولوية لشكاوى الجودة

وأظهرت إحصائية الخطوط الساخنة للشركة القابضة، أن معدلات الاستجابة تتراوح مابين 5 ساعات إلى 24 ساعة، وفقًا لطبيعية الشكوى وظروف الإصلاح، علمًا بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتي يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.