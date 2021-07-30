محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه بطريق المريوطية

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لموقع الكسر المفاجئ لخط المياه بطريق المريوطية أمام شارع العروبة بحي الطالبية، لمتابعة أعمال الإصلاح.

شفط المياه الناتجة عن الكسر

ووجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر، ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر، لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الضغوطات نتيجة لذلك.

الدفع بـ11 سيارة لشفط المياه

أشار المحافظ إلى أنه جرى الدفع بـ11 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسر، وإجراء تحويلة مرورية أمام شارع العروبة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

ووجه المحافظ، رئيس حي الطالبية، بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها، مع إعادة الطريق كما كان قبل الأزمة.

توفير سيارات مياه شرب لتلبية احتياجات سكان المنطقة

أشار المحافظ إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.

أوضح المحافظ، أنه لتلبية أي احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ، يجري الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي «125»، وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114 ، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.