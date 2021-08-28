حملات أمنية مكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات

قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وبخاصة فى ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات الغير مشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصرى، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أيام.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 42 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 53 متهماً، وبحوزتهم: كمية من مخدر الحشيش، وزنت 13.775 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين، وزنت 1.910 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو، وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 75 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جراما، كمية من مخدر آيس، وزنت 45 جرام، كمية من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط «مبالغ مالية، سلاح نارى، طبنجة صوت معدلة، 51 هاتف محمول، 6 سيارات، 10 دراجات نارية، 14 قطع سلاح أبيض و2 ميزان»، حيث لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.