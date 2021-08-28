تقودهم امرأة.. تشكيل عصابي يستولى على 2 مليون جنيه من البطاقات الإلكترونية للمواطنين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

في هذا الصدد، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عددًا من البلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

سيدة تقود التشكيل العصابي

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم، عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـًا بالمواطنين منتحلين صفات «موظفي خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجنى عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي».

وتمكن أعضاء التشكيل العصابي، من خلال الطرق الاحتيالية المذكورة، من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكيه عليها، فضلًا عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من «عملاء البنوك» لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي.

سرقة 2 مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه من ضحاياهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.