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محمود مسلم

«الحماية المجتمعية» يوجه قافلة طبية لـ«سجن القناطر رجال 2» 

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الوطن
01:04 م | السبت 28 أغسطس 2021
قافلة طبية

قافلة طبية

نظم قطاع الحماية المجتمعية بـوزارة الداخلية  قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات، إلى سجن القناطر رجال 2، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم جميع سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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