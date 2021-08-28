العاهل الأردنى: دعم العراق أولوية لنا جميعا

قال الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة دليل على دور العراق المركزي في بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي والدولي من خلال سياسة التوازن والانفتاح المبنية على القواسم المشتركة كما أن المؤتمر يعكس حرص الجميع على دعم سيادة القانون ووحدة الأراضي ودعم الشعب العراقي في مسيرته نحو المزيد من التقدم والتنمية.

وأضاف «عبدالله»، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه منذ أعوام والعراق بجميع أطيافه ومكوناته يعمل بجد من أجل ترسيخ دولة الدستور والقانون والمؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وتحقيق آمال شعبه وتطلعاته وذلك فإن دعم العراق في هذه الجهود هو أولوية للجميع.

وتابع: «نعرب عن شكرنا ودعمنا لجهود الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب إضافة لمساعيها في إعادة إعمار تعزيز وحدة واستقرار العراق الشقيق، ولابد من التأكيد على أن أمن واستقرار العراق هو من أمننا واسقرارنا جميعا وازدهاره من ارزدهارنا فالعراق القوي يشكل ركيزة للتكامل الاقتصادي الاقليمي وإيجاد بيئة إيجابية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة».