الرئيس السيسى يصل العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، وفقًا لما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.