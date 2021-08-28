العاهل الأردني يصل العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للحوار

وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى العراق؛ للمشاركة في مؤتمر بغداد للحوار والشراكة، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى العراق، اليوم السبت؛ للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، وفقًا لما أفاد به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

وأوضح بسام راضي، أن المؤتمر يسعى إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء؛ بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.