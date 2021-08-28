المركز الكاثوليكى عن تكريم أبطال «ليه لاء»: اجتماعى وإنسانى.. «صور»

أعلن المركز الكاثوليكي المصري للسينما، اختيار مسلسل «ليه لاء» لتكريمه، لما له من أبعاد إنسانية، حيث تناول بعض القضايا الاجتماعية الهامة الخاصة بالفتيات والمرأة بشكل عام، والمعاناة التي يتعرضن لها من قِبّل أزواجهن، كما تعرّض لقضية تأخر الحمل وصعوبات تربية الأبناء، وتمرد الفتيات على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين من أجل إنجاب الأطفال، كما تتطرق بواقعية لقضية التبنّي والكفالة والصعوبات التي تواجه من يريد تبني طفلاً.

وكان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أصدر بيانًا اليوم السبت، بشأن الندوة التي أقامها لتكريم أبطال وصُنّاع الجزء الثاني من مسلسل «ليه لاء؟» والذي تم عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية، أمس الجمعة، انطلاقاً من أهمية الأعمال الدرامية في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين، باعتبارها تدخل كل بيت، وتجتمع حولها الأسرة بجميع الأعمار والثقافات.

ووفقًا لبيان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، تحدّث أبطال وصُنّاع المسلسل خلال الندوة عن أهمية تقديم هذا النوع من الأعمال الدرامية، وسلّط كل من النجوم المشاركين الضوء عن دوره في المسلسل وتأثيره في حياته، كما تحدثت مؤلفة العمل عن أهمية الرسالة التي حملها المسلسل ومدى الدور الذي يقوم به الفن في تغيير نظرة المجتمع لبعض القضايا الشائكة.

الكاثوليكي يهدي أبطال «ليه لاء» شهادات تقدير ودروع

وفي ختام الندوة تم توزيع شهادات التقدير على جميع صُناع وأبطال المسلسل، مع إهداء درع المركز لهم تقديراً وعرفاناً لرسالتهم السامية.

يشار إلى أنه أدار الندوة الروائية والكاتبة الصحفية دكتورة رشا سمير، كما قامت بتقديمها على المسرح المذيعة لميس سلامة، وشارك بالندوة بعض أبطال وصنّاع المسلسل أبرزهم، منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، سارة عبد الرحمن، يارا جبران، ريم حجاب، جِهاد حسام، والطفلان الموهوبان سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

ومن صُنّاع المسلسل حضر كل من: السيناريست دينا نجم من «ورشة سرد»، صاحبة فكرة وسيناريو وحوار المسلسل، المونتير معتز الكاتب، الموسيقار خالد الكمّار مؤلف الموسيقى التصويرية للمسلسل، مهندس الصوت جمعة عبد اللطيف الذي قام بعمل الميكساﭾ للمسلسل، وعاصم علي مهندس الديكور، ومحمد سيد المنتج الفني لشركة إي بروديوسرز.