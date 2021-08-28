من الإسكندرية للقاهرة.. الداخلية تلاحق «الحرامية» في المحافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية.

سرقة شقة مسنة بالإسكندرية

البداية من عروس البحر المتوسط، حيث تلقى قسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من «موظفة بالمعاش - مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل»، بأنها عقب توجهها اليوم للاطمئنان على صديقتها «مسنة - مقيمة بدائرة القسم»، فوجئت بتوثيقها بالحبال باليدين والقدمين ووجود شريط لاصق على فمها داخل غرفة نومها ومصابة بسحجات وكدمات بمعصم يديها.

وأوضحت المجني عليها، أنه في الصباح، فوجئت بقيام مجهولين بالطرق على باب شقتها وطلبا منها فتح باب السطح المواجه لباب الشقة سكنها؛ بزعم إصلاح كابل «الدش»، وعقب قيامها بفتح باب سطح العقار، تعديا عليها ووثقاها بالحبال والشريط اللاصق بالحالة التى عثر بها عليها، وقاما بسرقة «مبلغ مالي، عملة أجنبية ومحلية»، وبعض «المشغولات الذهبية»، و«2 هاتف محمول » خاصين بها ولاذا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «3 أشخاص، أحدهم عامل بجراج بالقرب من العقار سكن المجني عليها – وأصل إقامتهم بمحافظة المنيا».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر العامل المُشار إليه باتفاقه مع الآخرين على سرقة المجنى عليها، مستغلًا طبيعة عمله بالقرب من العقار سكنها وعلمه بكون المجنى عليها مسنة وتقيم بمفردها واحتفاظها بمفتاح سطح باب العقار لديها.

وتوجه إثنان من المتهمين لمسكن المجنى عليها، وقاما بسرقتها على النحو المشار إليه، واقتصر دور المتهم الثالث على التأمين ومراقبة الشارع محل البلاغ خشية ضبطهما، وأرشدوا عن المسروقات.

سرقة مواطن على الدائري

وفي البساتين، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم الشرطة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط «3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية»، وبحوزتهم «3 فرود خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار»، حال استقلالهم سيارة فان ملك وقيادة أحدهم وعثر بداخل السيارة على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى.

بمواجهتهم عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهم، اعترفوا بسرقتها من أحد الأشخاص حال تعطله بالسيارة قيادته على الطريق الدائري بأسلوب المغافلة، وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ووجه اتهامات للأشخاص الثلاثة بالسرقة، وأقر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.

سرقة شقة في النزهة

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وتبين بأنها حال تواجدها داخل الغرفة محل سكنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالدخول للغرفة والاستيلاء على الهواتف المحمولة ولاذ بالفرار، فقامت بمطاردته والاستغاثة.

تم ضبط المتهم وتبين أنه «مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية» وبحوزته عدد 3 هواتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

خطف متعلقات المواطنين

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام «شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، متخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما وأضافا بارتكابهما 14واقعة بدائرة القسم وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وأرشدا عن المسروقات لدى «عميليهما سيئي النية»، حيث أمكن ضبطهما والمسروقات.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة يسرق التكاتك

وفي مصر القديمة، تمكنت أجهزة الشرطة من ضبط «3 أشخاص لهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان»ن عقب قيامهم بسرقة مركبة توك توك من أحد الأشخاص كرهًا عنه تحت تهديد سلاح نارى فرد خرطوش.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وأقرا بارتكابهم واقعة سرقة مركبة توك توك من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة أرشدوا عنها بدائرة القسم مُبلغ بسرقتها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها، واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.