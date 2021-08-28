السجن 3 سنوات للمتهمين في قضية «خلية داعش النزهة»

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سجن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش النزهة»، لمدة 3 سنوات، وإدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهم مع آخر سبق الحكم عليه بالانضمام لتنظيم داعش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

حيازة مواد مفرقعة

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول عبدالله عبدالرؤوف أحمد علام، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وحيازة مواد مفرقعة الهدف منها ترويع المواطنين.

اعتناق أفكار إرهابية

وجاء في نص القانون، أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو من شارك فيها بأي صورة، وكانت المحكمة قد عاقبتهم في وقت سابق بالسجن المؤبد، لإدانتهما بحيازة مفرقعات والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي واعتناق أفكاره في قضية «خلية داعش النزهة»، كما شمل الحكم إدراج المتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية.

تولي قيادة جماعة إرهابية

ونسبت النيابة للمتهمين، أنّهما في الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابي، وتولي قيادة بها، وانضم الثاني للجماعة، وحازا مواد مفرقعة.