السيسي: العراق نجح في دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تنظر بتقدير بالغ للإنجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي سمحت بنجاح مؤسسات الدولة في التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي، حيث تمكّن الجيش والأجهزة الأمنية من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجه الوطني.

السيسي: الحكومة العراقية تمهيد الطريق لنقلة نوعية

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العراق، اليوم السبت، أن تناول ما تحقق من إنجازات لا يكتمل دون التطرق لجهود تحقيق الإصلاح الاقتصادي على كل المستويات وبمختلف القطاعات؛ الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها من خلال متابعتنا لللجهود في الإعداد المتأني والدقيق لها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق له زيارة العراق في 27 يونيو الماضي، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، والتقى خلال الزيارة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، ضمن الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في القاهرة في مارس 2019.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي كانت تستهدف البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والعراق.