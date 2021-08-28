أعراض كورونا دلتا.. تبدأ بـ«رشح واحتقان»

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن وجود أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس منذ يوليو الماضي، ليتسائل العديد من المواطنين عن أعراض كورونا دلتا بلس، بالإضافة إلى الأعراض المصاحبة لمصابي متحور الفيروس.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح يقلل أعراض متحور دلتا بلس، ولكن لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

تعرف على أعراض متحور دلتا بلس

قال الدكتورعادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية القصر العيني جامعة القاهرة، إن أعراض دلتا بلس في البداية تشبه الأعراض العادية لفيروس كورونا، ولكن تزداد خلال 48 ساعة من الإصابة بمتحور دلتا، مشيرا أن أعراض دلتا بلس تبدأ باحتقان في الحلق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مصاحبة لرشح في الأنف.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية، أن هناك بعض الأعراض الأخرى لمتحور دلتا بلس تصاحب للمصاب، تتمثل في ضيق التنفس مع الشعور بألم في الجهاز التنفسي، مناشدًا المواطنين بضرورة أكل الفاكهة والخضروات وعدم الإكثار من الوجبات سريعة التحضير.

وأشار خطاب لـ«الوطن»، إلى ضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان من أجل الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو متحورات الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

وزارة الصحة: اللقاحات مجانية للمواطنين

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير اللقاحات للمواطنين بشكل مجاني، وذلك عقب الدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل البيانات الشخصية والانتظار لحين الحصول على اللقاح في الأماكن المخصصة بالمحافظات المختلفة.

وأوضحت وزارة الصحة، الخطوات التي يجب إتباعها عند التسجيل، من أجل الحصول على لقاح كورونا، مع التأكد من صحة البيانات التي تم تدوينها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحتزارية عند تلقي اللقاح.