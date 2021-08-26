الصحة توضح رقم الاستفسار للحصول على لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، رقم الاستفسار للحصول على لقاح كورونا، مشددة على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وارتداء الكمامة الطبية، وسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية معرفة رقم الاستفسار للحصول على لقاح كورونا:

- الدخول إلى الموقع الخاص بالتسجيل من وزارة الصحة والسكان.

- ثم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع للتسجيل للحصول على اللقاح، والضغط على استعلام.

- إدخال رقم المحمول الذي تمّ التسجيل به.

- إدخال رقم الطلب الذي تم إرساله عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني متضمنة رقم الاستفسار للحصول على لقاح كورونا.

- تظهر على الصفحة الرئيسية حالة الطلب وموعد الحصول على اللقاح.

- الذهاب للحصول على اللقاح وفقًا للمواعيد المحددة.

- في حالة وجود قائمة انتظار تجد الخانة أمامك لم يتم تحديد موعد بعد.

خطوات معرفة رقم الاستفسار للحصول على لقاح كورونا في حالة فقدانه

أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، كيفية الحصول علي رقم الاستفسار مرة أخرى في حالة فقدانه من خلال الخطوات التالية:-

- الخطوة الأولى الدخول علي الموقع التسجيل.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالتسجيل.

- الضغط علي إرسال رقم التأكيد مرة أخري.

- إرسال رسالة نصية علي الهاتف متضمنة رقم التسجيل.

- العودة إلي موقع التسجيل وكتابة رقم الاستفسار.

تطعيم جميع المعليمن قبل بداية العام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، حرصت وزارة الصحة والسكان، على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، مشددة على ضرورة إتباع كل التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وسيتمّ منع دخول أي معلم للمدرسة دون الحصول على لقاح كورونا، لافتة إلى أنَّه سيتمّ إتاحة التطعيم خلال 72 ساعة من لحظة التسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا.