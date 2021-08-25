أعراض فيروس كورونا دلتا بلس وفقا للأطباء.. تبدأ باحتقان في الحلق

بين عدد من الأطباء المتخصصين في أمراض الصدرية بالمستشفيات، أعراض فيروس كورونا دلتا بلس 2021، خاصة بعد تزايد الحديث الفترة الحالية عن دخول المتحوّر لفيروس كورونا إلى مصر، مناشدين المواطنين بضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك عقب إعلان وزيرة الصحة وجود حالات مصابة بالمتحوّر الجديد من فيروس كورونا «دلتا بلس»، مشددين على ضرورة اتباع الخطوات التي أقرّتها وزارة الصحة منذ تفشي وباء كورونا للحد من تزايد عدد الإصابات، مناشدين المواطنين بالهدوء وعدم الخوف من المتحوّر الجديد.

اعراض فيروس كورونا دلتا بلس

وقال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب قصر العيني، إنَّ المتحوّر الجديد من فيروس كورونا «دلتا بلس» يعد الأخطر بين المتحورات للفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّه ينتقل بصورة كبيرة بين المواطنين مع زيادة الاعراض المصاحبة للحالة المصابة، مضيفاً أنَّ أعراض فيروس كورونا دلتا بلس، تبدأ احتقان في الحلق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مصاحبًا بدور برد مع رشح بالأنف، إضافة إلى تأثير الجهاز الرئوي وضيق بالتنفس، لافتًا إلى أنَّ المصاب بمتحور «دلتا بلس» تظهر عليه الأعراض خلال يومين فقط وليس بعد الإصابة بأسبوعين.

أعراض فيروس كورونا «دلتا بلس» تبدأ باحتقان

من جهته، أوضح محمود عبدالمجيد أخصائي الأمراض الرئوية بطب قصر العيني، أنَّ الأطفال والسيدات الحوامل يعدان الأكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا «دلتا بلس»، مناشدًا المواطنين ضرورة التسجيل وأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بصفة عامة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة والبعد عن التجمعات في الأماكن العامة.

وأشار أخصائي الأمراض الرئوية، إلى أنَّه يجب على المواطنين عدم تناول الوجبات السريعة لأنّها تعد واحد من أسباب العدوي بفيروس كورونا، والابتعاد عن أعراض فيروس كورونا «دلتا بلس»، مع ضرورة الالتزام بتناول الوجبات التي يتمّ إعدادها في المنزل لكونها الأكثر صحية، موضحًا أنَّه يجب تناول الخضروات والفاكهة بصورة متسمرة مع الإقلاع عن التدخين، وعدم الجلوس بجانب الأطفال أو حضنهم لأنّهم الأكثر الفئات التي تتعرض للإصابة بمتحوّر «دلتا بلس».