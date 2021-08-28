للمرة الثانية.. النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ225 درجة بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 /2021، للمرة الثانية ليكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 بدلاً من 230 درجة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020 / 2021، نظراً لتوافر أماكن شاغرة لـ10369 طالبا وطالبة، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية، والموزعين على 1130 فصلا دراسيا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأضاف المحافظ، أن موعد تقديم طلاب التنسيق الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام.