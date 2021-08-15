6 درجات للثانوية و5 لبعض المدارس الفنية.. تخفيض تنسيق الإعدادية بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في بشري سارة للطلاب وأولياء الأمور، تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية، ليصبح الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/ 2021، 239 درجة للقبول بالثانوي العام، بدلاً من 245، درجة بواقع 6 درجات.

ولفت المحافظ، في بيان قبل قليل، إلى أنه خفض أيضا درجات القبول ببعض المدارس الفنية، بواقع 5 درجات، لتتراوح بين 180 إلى 225 درجة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن قرار تخفيض التنسيق، جاء أستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور، وحرصا على مستقبل أولادنا الطلاب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب، للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وإتاحة أكثر من فرصة أمامهم في ضوء الكثافة المحددة والمقترحة.

وأوضح الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن هذا القرار، جاء بناء على توجيهات محافظ أسوان، بإعداد دراسة وفقا لمجموعة من الآليات التي أرتكز عليها المقترح، ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية، وكثافة الفصل، وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه.

وأشار إلى أن مدارس التعليم الفني التي شهدت خفض تنسيق القبول، هي أدفو الزراعية، وكوم أمبو الزراعية، ودهميت التجارية، وكوم أمبو الصناعية بنين، والرديسية الصناعية المشتركة، والكاجوج الصناعية بنين، والطويسة الصناعية بنين، وبنبان الصناعية بنات، ودراو الصناعية بنات، والرغامة بلد الصناعية بنين.

علاوة على فتح فصول إعداد مهني بمجموع حد أدنى 195 درجة بمدرستي الكاجوج الصناعية، وسعاد ماهر الفندقية وطبقاً للكثافة المطلوبة، فضلاً عن فتح مدرسة عبد الشكور حجازي الصناعية بنات، لباقي مدارس إدارة أسوان للطالبات الحاصلات على مجموع 150 درجة، بحد أدنى حسب الكثافة والأولوية للأعلى مجموعا.