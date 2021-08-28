تشغيل تجريبي لـ غواصة طلاب هندسة المنصورة على سفينة «سلسبيل»

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم التعاون بين المعاهد البحثية والجامعات المصرية، خاصة في مجال دعم البرامج التطبيقية والتدريب العملي؛ بهدف رفع كفاءة طلاب الجامعات المصرية.

اختبار غواصة طلاب كلية

وفي هذا الإطار، تلقى الوزير تقريرًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول تجربة تشغيل واختبار غواصة طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة على سفينة الأبحاث «سلسبيل» التابعة للمعهد، تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.

قادرة على الكشف عن أعطال السفن

وأشار التقرير إلى أن طلاب هندسة المنصورة تمكنوا من ابتكار غواصة متعددة المهام يتم التحكم فيها عن بعد، قادرة على الكشف عن أعطال السفن وتنفيذ عمليات الصيانة لها، بالإضافة إلى حماية وتنظيف البيئة البحرية، وإنقاذ الشعب المرجانية والكائنات البحرية عن طريق إزالة الملوثات البيئية.

ولفت التقرير، إلى قيام فريق من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والفريق المصمم والمصنع للغواصة من جامعة المنصورة، بتجربة تشغيل واختبار الغواصة على ظهر سفينة الأبحاث العلمية «سلسبيل»؛ للعمل على تطوير ورفع كفاءة أداء الغواصة، وتدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة على ظهر السفينة من خلال أحدث الإمكانات والمعدات، وذلك عن طريق البرامج التدريبية المخصصة من قبل المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وفي إطار التعاون بين المعهد والجامعات المصرية.