«هندسة المنصورة» تتابع أعمال الكباري والري بمبادرة حياة كريمة

شاركت كلية الهندسة جامعة المنصورة في مبادرة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، بضرورة المساهمة بشكل كامل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتابع وفد من كلية الهندسة أعمال الكباري والري بمركز شربين، و26 قرية تابعة لها.

اجتماع جامعة المنصورة لمتابعة أعمال الكباري والري

وعقد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، اجتماع متابعة أعمال بالمقر الإداري للمشروع بمركز شربين، بحضور كل من الدكتور محمد عطية نائب مدير مركز الدراسات والاستشارات ورؤساء الفرق المشكلة للعمل بالمشروع، والدكتور أيمن الطهراني والدكتور علاء رشاد والدكتور محمد غنام، والدكتور وليد المتولي والمهندس شريف حلمي والمهندس فتحي محمد وبحضور ممثلين عن جميع الشركات المسؤولة عن التنفيذ، وذلك لمتابعة أعمال الكباري والري بمركز شربين و26 قرية التابعة لها٠

وطالب الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتنفيذ كافة الأعمال تحت الإشراف الكامل من كلية الهندسة.

نائب محافظ الدقهلية ينابع منظومة الحريق في حياة كريمة

وعقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية لتركيب حنفيات الحريق بباقي القرى الـ26، بعد تنفيذ المرحلة الأولى في عدد 11 قرية بقرى مركز شربين، التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد هيثم الشيخ، ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز شربين، والوحدات المحلية القروية التي يتم التنفيذ بها والهيئة الهندسية والحماية المدنية وعمل محضر انضمامي بين كافة الجهات لسرعة البدء في التنفيذ.

وتابع «الشيخ»، مع ممثلي شركه مياه الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذي لإنشاء محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، وتوصيل خطوط المياه، وخطوط الصرف الصحي بشوارع القرى الـ26، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أن الدقهلية من أولى المحافظات في تطبيق منظومة الحريق، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتركيب حنفيات حريق في كل قرية بقرى مركز شربين.