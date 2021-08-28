أسعار ومواعيد الترام الأوكراني والأتوبيسات السياحية بالإسكندرية (صور)

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، بضرورة الاهتمام بتشغيل وسائل نقل حديثة ومزودة بأحدث وسائل الراحة والأمان وأعلى درجات الرفاهية، لكي تبرز الوجهة السياحية للمدينة، مشددًا على الاهتمام بمستويات النظافة وتعقيم وتطهير وسائل النقل الجماعي والعمل على صيانتها أولا بأول.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة ومتنوعة وبأسعار تناسب كل الفئات، ما يساهم في إظهار المدينة بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها، وإبراز الوجه السياحي لعروس البحر الأبيض المتوسط.

أسعار الترام الأوكراني في الإسكندرية

من جانبه؛ أوضح المهندس محمد زكريا، أن عدد وحدات الترام الأوكراني في الإسكندرية 15 وحدة، سعة الواحدة منها 140 راكبا، مشيرًا إلى تنوع خطوط سيرها، فمن رأس التين حتى محطة الرمل، بسعر التعريفة 3 جنيهات، ومن محطة الرمل حتى سان استيفانو بسعر التعريفة 5 جنيهات، ومن رأس التين حتى سان استيفانو بتعريفة ركوب 7 جنيهات.

وذكر أن فترة التقاطر للترام الأوكراني 11 دقيقة، لافتًا إلى أن هذه الوسلة من أكثر وسائل النقل الجماعي التي لاقت استحسانا من قبل الركاب، حيث يبلغ متوسط عدد الركاب الشهري 340 ألف راكب.

أسعار الاتوبيسات السياحية على كورنيش الإسكندرية

وأشار «زكريا»، إلى أن المحافظة أدخلت 8 وحدات أتوبيس سياحي، سعة الواحد منها 79 راكبا، وخط سيره من الأنفوشي بطريق الكورنيش حتى المنتزة، وتبلغ فترة التقاطر به 20 دقيقة تقريبا، لافتًا إلى أن متوسط عدد الركاب في الأتوبيس السياحي سواءً من أهالي المحافظة او من زوارها يبلغ 110 ألف راكب شهريا.