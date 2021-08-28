3 حملات من مصايف الإسكندرية للمصطافين لمنع الابتزاز وفرض الإكراميات

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، 3 مبادرات لمنع الابتزاز وفرض الإكراميات على المصطافين، مدمجين تلك الرسائل والمبادرات معا كي تصل في نهاية المطاف إلى القضاء على تلك الآفة التي ظهرت من سنوات على شواطئ الإسكندرية ويحاولون الحد منها حاليا.

لا لفرض الإكراميات

وقال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إطلاق مبادرة «لا لفرض الإكراميات»، حيث انتشر عدد كبير من مفتشي الإدارة، بالتعاون مع عدة جمعيات للمجتمع المدني مثل جمعية خليك إيجابي و شباب الكشافة من جمعية «أبناؤنا في عيوننا»، كما اشترك في الحملة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ضمن حملة «إنت أقوى من المخدرات»، وقاموا بتوعية الرواد أثناء دخولهم بوابات الشواطئ.

وأوضح «رشاد» في بيان، اليوم السبت، أنه تم التنبيه على المصطافين بعدم الانصياع لأي محاولات لفرض الإكراميات و محاربة تلك الآفة؛ حتى ننجح في القضاء عليها تماما، والتأكيد على ضرورة أن يتحلى المواطن بالإيجابية، وأن يتصل فور تعرضه لأي حالة من حالات الإكراه أو الابتزاز، كذلك تم الإشارة لوجود أرقام تليفونات الإدارة لتلقي الشكاوى علي بوابات الشواطئ.

تعاون المصطافين مع مصايف الإسكندرية للقضاء على الإكراميات

فيما برزت المبادرة الثانية التي تعد استكمالا للمبادرة الأولى في توزيع فلاير «أعرف حقك» على كافة شواطئ الإسكندرية الموضح به أسعار تذاكر الشواطئ، وكذلك أرقام تليفونات الشكاوى.

فيما أكدت الإدارة على المبادرة الثالثة تحت عنوان: «لوحدنا مش هنقدر»، مؤكدين أن الإدارة مع المصطافين مع بعض يقدرون على القضاء على المظاهر السلبية على الشواطئ.

وأضاف وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه برغم اقتراب نهاية الموسم الصيفي إلا اننا سنعمل حتى آخر يوم في موسم الصيف ولن نتوقف عن محاسبة المستأجرين المخالفين وتوقيع الغرامات عليهم.