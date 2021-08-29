فيديو 120 ثانية يوثق مقتل «أحمد» على يد شقيقه في الشارع بسبب 250 جنيها

تحفظت جهات التحقيق على فيديو 120 ثانية وثق جريمة مقتل رجل خمسيني على يد شقيقه بـ 6 طعنات قاتلة وسط الشارع في بولاق أبو العلا، انتقامًا منه بسبب وجود خلافات بينهما على 250 جنيهًا، وظهر المتهم في الفيديو ممسكًا بمطواه وهو يعتدي على شقيقه بالضرب وسط الشارع، وعندما اقترب منه 3 أفراد صرخ فيهم: «اللي هيقرب مني هقتله»، وسدد عدة طعنات في البطن والصدر والرقبة في جسد شقيقه، ولم يتركه إلا بعد سقوطه على الأرض فاقدًا للوعى ومات في الحال.

قاتل شقيقه: كان هياكل حقي

استدعت النيابة العامة أمس، قاتل شقيقه في بولاق أبو العلا، لجلسة تحقيق جديدة، وواجهته بأدلة الاتهام وتحريات المباحث التي أكدت ارتكابه لجريمة قتل شقيقه عن عمد، بسبب وجود خلافات مالية بينهما قدرها 250 جنيها اقترضها المجني عليه من شقيقه لكن الأخير طالبه برد المبلغ فما كان من المجني عليه إلا أن طلب مهلة أسبوعًا للسداد، فرفض المتهم واتهم شقيقه بالمماطلة وعدم السداد، وأخرج مطواه كانت في ملابسه وعاجله بالطعنات القاتلة وسط حالة من الذهول أصابت المارة بالذعر من تلك الجريمة المؤلمة.

يقتل شقيقه بسبب 250 جنيهًا

نسبت النيابة العامة لقاتل شقيقه في بولاق أبو العلا، تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، واعترف المتهم بجريمته زاعمًا أن شقيقه كان ينتوي أكل حقه وعدم سداد مبلغ 250 جنيهًا، وأن أسلوبه الغليظ في التعامل جعله ينتقم منه بقتله.

وأرشد المتهم عن المطواة المستخدم في الجريمة وتم تحريزها وأرسلتها النيابة إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميًا، وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في جلسة أمس.