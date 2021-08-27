عاطل يذبح شقيقه أمام المارة بسبب مشادة كلامية في بولاق أبو العلا

أنهى عاطل حياه شقيقة ذبحا أمام المارة في منطقة بولاق أبو العلا، وجرى ضبط المتهم، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من شرطة النجدة بمقتل مسن في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «علي أحمد محمد علي» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص، تبين إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وطعنه نافذه في الصدر، وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر، أسفرت عن تسديد المتهم عدة طعنات للمجني عليه أمام المارة، أسفرت عن وفاته.

ضبط المتهم بقتل شقيقه

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأضاف أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين شقيقه الأكبر أدت إلى إصابته بسلاح أبيض، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حلاق يقتل شقيقه في إمبابة

وفي سياق منفصل، نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف غموض العثور على أشلاء آدمية في مقلب قمامة بمنطقة إمبابة، وتبين أنها جثة حلاق من دائرة قسم الشرطة مبلغ بتغيبه، وتبين أن شقيق المجني عليه «حلاق» وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقتل شقيقه، وتقطيع جثته لسرقته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.