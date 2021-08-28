536 من أهالي المعتمدية بالمحلة يستفيدون من مبادرة «عنيك في عنينا»

نظمت مؤسستا «صناع الخير للتنمية» و«بنك مصر للتنمية» قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية المعتمدية بالمحلة الكبرى ضمن مبادرة «عنيك فى عنينا» لمحاربة العمى، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأعلن هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لـ«صناع الخير»، أن قافلة المؤسسة ومؤسسة بنك مصر للتنمية نجحت فى تقديم خدماتها الطبية النوعية فى مجال أمراض العيون لـ536 من أهالي قرية المعتمدية والقرى المجاورة بمركز المحلة الكبرى بالغربية، مشيرا إلى أن 128 من الأهالى يحتاجون لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة وسيتم إجراءها بالمجان لغير القادرين قريباً.

علاج 388 شخصا

وأضاف عبدالفتاح أن القافلة قدمت قطرات علاجية لـ388 من الأهالي ممن تم توقيع الكشف عليهم، كما تم تشخيص احتياج 288 مواطنا لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات، وإتاحة فرص اختيار كل مواطن لنظارته الطبية التي يريدها من حيث الشكل واللون تمهيداً لتسليمها لهم قريبا.

من جانبها، أكدت هناء البوريني مديرة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن المؤسسة تسعى للوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة في مجال محاربة العمى إلى كل مصري غير قادر في محل إقامته، وتقديم هذه الخدمات بالمجان تماماً من أجل إحداث تغيير إيجابي حقيقي في خريطة انتشار أمراض العيون في مصر والقضاء بشكل فعلى على مسببات العمى لدى الكثير من المصريين غير القادرين.

دعم مؤسسات المجتمع المدني والبنك مصر للأنشطة فعاليات المبادرة الوطنية

يذكر أن قوافل صناع الخير ومؤسسة بنك مصر للتنمية بمحافظة الغربية شهدت إشادة من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أثناء تفقده للقافلة التى سبق للمؤسستين تنظيمها بقرية بلاي مركز السنطة.

كما تواصل المؤسستان جهودهما لمحاربة العمى من خلال الإستمرار فى تنظيم القوافل الطبية المتخصصة، وتسليم النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان لغير القادرين.