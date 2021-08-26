«صناع الخير» والبنك الأهلي ينظمان قافلة طبية للكشف على ذوي الهمم بالفيوم

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري الشريك الاستراتيجي، برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، قافلة طبية للكشف على الأشخاص ذوى الهمم من أبناء المحافظة فى مجالات امراض العيون والأسنان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والصحة وفرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم.

مبادرة عنيك في عنينا

وتم تنظيم القافلة ضمن فعاليات مبادرة «عنيك فى عنينا»، لمحاربة العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين قباج واقيمت القافلة بقرية منشاة عبدالله مركز الفيوم.

وقدمت القافلة خدمات: توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المطلوب وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبا وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية تمهيدا لاجرءها فى القريب العاجل، حيث شهدت القافلة إقبال كبير من الاشخاص ذوى الهمم من أبناء الفيوم للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة.

كما استقبلت القافلة عدد كبير من أهالى قرية منشاة عبدالله والقرى المجاورة ممن يعانون من مشكلات فى الإبصار والأسنان.

تقديم خدمات طبية

وثمن هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، التعاون مع البنك الأهلي المصري ومحافظة الفيوم ومديريات التضامن والصحة وفرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم لاستهداف تقديم خدمات طبية ذات جودة لأشخاص ذوى الهمم كون ذلك يعد أحد أولويات عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية، موضحا أن المؤسسة استهدفت ومنذ اطلاقها مبادرة عنيك فى عنينا تجفيف منابع الإعاقة البصرية بتوقيع الكشف المبكر على الأهالى فى قراهم واكتشاف إصابتهم بأمراض العيون وتقديم العلاج اللازم وتنفيذ النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية ونشر التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بأمراض العيون والحماية من العمى.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصرى الشريك الاستراتيجي سبق لهما ونظما عدد كبير من القوافل الطبية المتخصصة فى مجال محاربة العمى ضمن مبادرة عنيك فى عنينا استهدفت الأهالى فى القرى الأشد احتياجا فى عدد من المحافظات، حيث أثمر التعاون عن توقيع الكشف على ما يزيد عن 10 آلاف مواطن حتى الآن وتوزيع القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية لمن يتبين احتياجه طبيا.