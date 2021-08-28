جواهر الكويتية تكشف عن تطورات حالتها الصحية: «وكلت أمري إلى الله»

طمأنت الفنانة الكويتية جواهر جمهورها ومتابعيها على تطورات حالتها الصحية ورحلتها مع مرض السرطان، وذلك خلال ظهورها في لقاء تليفزيوني مع المذيعة الكويتية مي العيدان، والتي نشرت منه الأخيرة مقطعًا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

الكويتية جواهر: إن شاء الله أتغلب على مرض السرطان

وعلقت المذيعة مي العيدان، على مقطع الفيديو الذي نشرته بحسابها بـ«انستجرام» قائلة: «جواهر الكويتية، الدكتور قال لها سنحاول نحاصر السرطان ولكن لا أستطيع إزالة كل الأورام».

الفنانة الكويتية جواهر بعد إصابتها بالسرطان: وكلت أمري إلى الله

وقالت الفنانة الكويتية جواهر، التي أعلنت إصابتها بمرض السرطان العام الماضي، خلال مقابلتها مع مي العيدان «وكلت أمري إلى الله، سبحانه بيقول للشئ كن فيكون، بدعي ربي ليل نهار يقدرني على ما أنا فيه، الأول كنت استعجل أموري الآن تعلمت الصبر وألهمني ربي وأعطاني القدرة».

وأضافت جواهر الكويتية، والتي تتلقى علاجها في لندن: «سعيدة بالابتلاء وبصبري عليه، لأنه رفع درجتي ومنزلتي وأجري، مو زعلانة أبدًا، وإن شاء الله أتغلب على المرض مع إنهم قالوا لي الطبيب ما يقدر يشيل الأورام اللي عندي».