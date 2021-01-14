فادية عبدالغني تهاجم مي العيدان: حقودة وتفتقدي للثقة في نفسك وعندك غل

شنت الفنانة فادية عبد الغني، هجومًا حادًا على المُذيعة الكويتية مي العيدان، بعد سخرية الأخيرة من الإطلالة التي ظهرت بها في حوارٍ تلفزيوني قبل أيام، نافية ما تردد على مدار الساعات الماضية بشأن اتخاذها إجراءات قانونية ضد تلك المذيعة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت فادية عبد الغني، لـ«الوطن» إنها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضد مي العيدان، متابعة: «مش هعمل اعتبار للشخصية دي.. هي عندها حقد وغل وغيرة من الفنانين المصريين، وتحاول الهجوم عليهم من آنٍ لآخر.. وهي لا تستحق إن أعمل لها قيمة عشان قيمتي ليست من قيمتها».

يكفيني شرفًا

وأضافت فادية عبد الغني، أنّ مي العيدان من الشخصيات التي تسعى للفت الانتباه و«الشو» من آنٍ لآخر، لتكون محور أحاديث الناس، إذ أنها تفتقد الثقة في نفسها، متابعة: «لو أخدت ضدها إجراء يبقى كده أنا بساعدها في أنها تبقى محور حديث البعض، وهي ستسعد إذ قُمت بذلك».

وأكدت فادية عبد الغني: «يكفيني شرفًا وفخرًا وإرضاءً ليّا كفنانة، إنها تلقت هجومًا عنيفًا من المُتابعين، ومنهم من موطنها الكويت نفسها.. مي العيدان حطت نفسها في موقف مش حلو».

وشددت على حبها واحترامها لشعب الكويت، لاسيما وأنها زارتها أكثر من مرة، وجرى استضافتها بشياكة وعلى أفضل شكل، لافتة بقولها: «فيه بعض العناصر التي تُسيء إلى البلد والفن والإعلام هناك، بمجرد إهانتهم لشخصيات ورموز محترمة».

دهشة وتساؤل

وأبدت فادية عبد الغني، دهشتها من سخرية مي العيدان، من ملابسها، قائلة: «إنتي بتتريقي على لبسي.. يعني مش عاوزاني ألبس حاجة وهتتبسطي وقتها؟».

وكانت الإعلامية الكويتية، قد نشرت للفنانة فادية عبد الغني، صورة لها من خلال آخر حوارٍ تليفزيوني لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ساخرة من إطلالتها، مُعلقة بقولها: «أموت وأعرف هذا الستايل اسمه إيه».