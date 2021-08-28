تعرف على طريقة التقديم للمدينة الجامعية بالزقازيق.. هؤلاء يمتنعون

تستعد جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية لاستقبال الطلاب في المدن الجامعية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ثم يتقدم الطالب بعد ذلك للاستعلام عن قبوله بالمدن الجامعية، حيث انتهت الجامعة من جميع الترتيبات الخاصة بفتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى للالتحاق بالكليات المختلفة بالجامعة، كما جرى الانتهاء من الإحصاءات الخاصة بهذه المرحلة لطلبة الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول.

وأعلنت جامعة الزقازيق عن توافر خدمة الالتحاق بالمدن الجامعية عن طريق التسجيل الإلكتروني من خلال موقع المدينة الجامعية للجامعة على الرابط التالي:

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

ويدخل الطالب (قديم / مستجد) على الموقع ويقوم بعملية التسجيل لنفسه.

في حالة قبوله يتبع الخطوات التالية:

إرشادات التقدم والإقرارت لعام 2021-2020

1- عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب/ الطالبة مع تقديم الأصل للاطلاع.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر.

3- مستند طبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة يفيد خلو الطالب/ الطالبة من الأمراض المعدية.

4- عدد (7) صورة فوتوغرافية حديثة للطالب/ الطالبة.

5- صورة إيصال كهرباء/ مياه/ تليفون حديث أو بطاقة التموين، مع تقديم الأصل.

6- بيان حالة يتضمن الكلية والفرقة والتقدير وجهة الحصول على الثانوية العامة.

7- دمغة بمبلغ جنيه واحد (90 قرشاً بالإضافة إلى 10 قروش تنمية موارد).

الفئات الممنوعة من الالتحاق بالمدينة الجامعية:

- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز.

- الطلاب الحاصلون على شهادات معادله يتم تسكينهم بالسكن المميز، ثم يقوم بتحميل ملفات مرفقة من قبل الموقع للتقدم بها بالمدينة الجامعية المقبول بها.

تتلخص أعمال الإدارة العامة للمدن الجامعية في قسمي:

1- التغذية.

2- الإسكان.

بالاضافة إلى العديد من الأقسام الأخرى المؤهلة للعمل بمنطلق الوصول إلى أقصى درجات الجودة والكفاءة، وتقديم الخدمات للطلاب على أعلى مستوى ممكن.

ويقوم قسم التغذية بعدد من العمليات الأساسية التالية:

1- يتم توزيع وجبات الإفطار والعشاء معاً، ويتسلمهما الطالب/ الطالبة بمجرد إبراز بون التغذية المعتمد.

2- يتم تقديم وجبة الغداء على حدة، كما يتم عمل مناقصة سنوية للأصناف المطلوبة للتغذية، وفقاً للشروط الصحية والمعتمدة.