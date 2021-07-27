جامعة الزقازيق تتقدم 300 مركز بتصنيف «ويبومتركس» العالمي

أظهر تصنيف «ويبومتركس» الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2021 عن تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً ملحوظاً عالمياً، حيث تحسن ترتيب الجامعة بأكثر من 300 مركز، لتحقق المركز 1336 عالمياً، فى حين كان ترتيب الجامعة 1460 وفق تصنيف شهر يناير، و1640 لشهر يوليو العام الماضي.

وأشاد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، حيث أنه طبقاً لتصنيف ويبومتركس 2021، والذي يضم هذا العام 11987 جامعة عالمياً، وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز 1336 بين الجامعات المصنفة.

كما أن التصنيف اشتمل على 1892 جامعة أفريقية، جاءت جامعة الزقازيق فى الترتيب رقم 24، فيما تضمن التصنيف 1217 جامعة عربية، وكان ترتيب جامعة الزقازيق رقم 19، كما شمل التصنيف 73 جامعة مصرية، وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز السابع محلياً.

وأكد رئيس الجامعة على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية.

كما أشار الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم الإعلان عن تصنيف ويبومتركس العالمي للجامعات، طبقاً للعديد من المعايير، مقسمة إلى ثلاثة معايير رئيسية، وهي ثراء المحتوى على موقع الجامعة، والذي يقاس بعدد مرات الوصول لمحتوى موقع الجامعة، وعدد مرات الاستشهاد لأبحاث أعلى 210 باحثين على مستوى الجامعة وأخيراً عدد الأبحاث التى تقع ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهاداً فى 26 مجال تخصصي.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن التقدم في التصنيفات العالمية يأتي كنتاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة من أعضاء هيئة التدريس، والتي تعد أحد أهـم أسـس وعناصر العملية التعليمية، حيـث أن لها أدوار واضحة في المجالات الثلاثة الرئيسـة، التي يقـوم عليهـا العمل الجامعي، وهى: التدريـس، والبحـث العلمي، وخدمة المجتمع، بما يجعل جامعة الزقازيق مميزة ومتقدمة فى كافة التصنيفات العالمية والإقليمية والمحلية.