انفراد.. الطب الشرعي: «نجلاء» ماتت بالخنق وكتم النفس (مستند)

حصلت «الوطن» على صورة من تقرير الطب الشرعي، الخاص بتشريح جثة المجني عليها نجلاء نعمة الله، المعروفة بـ«نجلاء فتاة المول»، والذي تم بناء على أمر النيابة العامة في حادث مقتلها على يد صديقتها نورهان جميل وشريكيها محمد عشماوي ومصطفى خميس، يوم 3 أغسطس الجاري.

وأثبت الطبيب الشرعي أنه انتقل صباح يوم 4 أغسطس الجاري، لمشرحة المعهد الطبي القومي بدمنهور لفحص وتشريح جثة نجلاء نعمة الله سعيد إبراهيم، لبيان ما بها من إصابات وسبب وكيفية حدوث الوفاة والأداء المستخدمة في إحداثها وتاريخها، وذلك بناء على أمر النيابة العامة.

مذكرة النيابة العامة

وكتب الطبيب في تقريره: «حيث تخلص الواقعة فيما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 3-8-2021 وصول جثمان المتوفاة نجلاء نعمة الله سعيد إبراهيم إلى مشرحة المستشفى وبها الإصابات التالية كدمة بمقدمة الرأس أعلى العين اليمنى وآثار ترجيع من الأنف والفم وآثار دماء أعلى الرأس والوجه وخدوش بالرقبة وسحجات، وبمناظرة جثمانها تبين أنها ترتدي من الملابس ما هو عبارة عن تيشيرت أسود اللون يعلوه جاكيت طبي أبيض اللون به بعض الاتساخات لآثار دماء وتنورة (جِيبة) سوداء اللون وتتنعل حذاء رياضيا أبيض اللون وجورب (شَرَاب) أبيض اللون، وبمناظرة عموم جسدها- دون التطرق لمواطن عفتها- تبين وجود آثار دماء بالرأس والوجه واليدين ونزيف دموي من منطقة الأنف والفم وكذا وجود آثار جرحين قطعيين بشحمتي أذنيها اليمنى واليسرى، وتبين لنا وجود جرح قطعي بأسفل الركبة اليمنى من الخلف، وتبين لنا وجود تورم وآثار لكدمة بالجانب الأيسر للوجه ويوجد وشاح أبيض به آثار دماء يغطي منطقة الرقبة، وتبين لنا أيضاً وجود آثار لتجمعات دموية بمنطقة العنق».

الكشف الظاهري

وتابع الطبيب في تقريره بقوله: «الجثة لأنثى في نهايات العقد الثالث من العمر في دور زوال التيبس الرمي والرسوب الرمي بلون أحمر داكن بخلفية الجثة مع وجود زرقة بالأظافر وخروج دماء من الأنف والفم وخروج بعض من الطعام المرتجع من المعدة من فتحتي الأنف، وشوهد بها من الإصابات الحيوية الحديثة ما يلي:-

1) سحجات خدشية متعددة معظمها هلالي الشكل أكبرها بطول حوالي 1سم تشمل عموم الوجه، بما في ذلك الأنف والشفتين وصيواني الأذنين وبالخدين والذقن وأجزاء من العنق.

2) كدمات رضية محمرة اللون غير منتظمة الشكل أكبرها 3سم × 4سم بعضها متداخل تشمل مؤخر المرفق الأيمن وأجزاء من مقدم وجانبي العنق وبأجزاء من الأطراف وبيمين الجبهة وبقمة وجانبي مقدم الفروة.

3) سحجات غير منتظمة الشكل أحدها 1سم × 1سم تقع بوسط مؤخر الساق اليسرى وأخرى 1سم × 3سم، بمؤخر المرفق الأيسر.

4) جرحان مستويا الحواف غير مخيطين أحدهما رأسي الوضع بطول حوالي 1سم يقع بوسط مؤخر الساق اليمنى والآخر مستعرض الوضع بطول حوالي 1سم يقع بوسط الجفن السفلي للعين اليمنى.

الصفة التشريحية

الرأس:-

شوهدت انسكابات دموية تدمية غزيرة بالعضلات والأنسجة الرخوة مقابل الكدمات والسحجات والجرح الموصوف بالرأس بالكشف الظاهري مع وجود انسكابات بلون أحمر داكن بقمة وجانبي مقدم باطن الفروة وبالصدغيتين والجبهة، وانسكابات غزيرة بباطن الشفتين ووجدنا عظام الجمجم سليمة والمخ محتقن، وهو والسحايا بحالة سليمة.

العنق:-

شوهدت انسكابات دموية تكدمية غزيرة بالعضلات والأنسجة الرخوة وحول العظم والغضاريف الحنجرية مع تفلطح بالغضاريف الحنجرية، ووجدنا العظم اللامي سليما والقصبة الهوائية محتقنة، وبها طعام مرتجع من المعدة والمريء خالي إلا من بعض الطعام البسيط.

الرأي

 تبين من فحص وتشريح جثة المجني عليها، أن إصابتها حيوية حديثة، والسحجات الخدشية الموصوفة بالوجه والأنفين والعنق وحول الفم تنشأ عن الضغط على الجلد بالأظافر، كما أن الكدمات والسحجات الموصولة بالكشف الظاهري رضية ورضية احتكاكية واحتكاكية تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام راضة بعضها خشنة السطح أيا كانت وإصابات العنق على غرار ما يحدث في حالات الخنق، والجرحان الموصوفان بالجفن السفلي للعين اليمنى وبمؤخر الساق اليمنى بالكشف الظاهري قطعيان سطحيان ينشآن عن أداة حادة أيا كانت أو طرف خادش أيا كان وهما بسيطان وليس من شأنهما إحداث الوفاة.

تشير العلامات التشريحية الموصوفة بالجثة إلى حصول الوفاه نتيجة إسفكسيا الخنق وكذا إسفكسيا كتم النفس مجتمعين أو أحدهما تسبق الأخرى وتم الإجهاز عليها بالأخرى مع التنويه عن أن أي منهما كاف بمفرده وفي حد ذاته في إحداث الوفاة.