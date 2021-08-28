تزايد حركة الملاحة بمينائي السخنة والأدبية الأسبوع الماضي

شهدت حركة الملاحة بمينائي السخنة والأدبية نشاطاً ملحوظاً الأسبوع الماضي، وفقاً للمكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الحركة الملاحية

وكشف بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية للأسبوع الماضي، حيث استقبل ميناء الأدبية 7 سفن بضائع بإجمالي 1030 حاوية، وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طنا.

كما شهد ميناء العين السخنة عن نفس الفترة استقبال 10 سفن بضائع، حيث سجلت الميناء دخول 3 سفن صب سائل و1 سفينة صب جاف و6 سفن حاويات بإجمالي حمولات 534260 طنا وإجمالي 17393 حاوية.

والجدير بالذكر أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.

الصناعات المستهدفة بالمنطقة

ومما تجدر الإشارة إليه أن أبرز الصناعات المستهدفة في المنطقة الاقتصادية هي «صناعة البتروكيماويات، وصناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية، وخدمات بحرية وتموين سفن، وصناعة منسوجات، وإلكترونيات، وألواح شمسية، وقطع غيار سيارات، وصناعات غذائية».

حوافز استثمارية تقدمها المنطقة

وتقدم المنطقة الاقتصادية مجموعة من المميزات والحوافز الاستثمارية بالمنطقة أبرزها: «صفر ضريبة جمركية، وصفر ضريبة القيمة المضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل»، بالإضافة إلى الحوافز غير الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، وكثيفة المكون المحلي، أو العاملة في النقل البري والبحري وغيرهما، بالإضافة إلى تطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات والبضائع ACI، وإصدار دليل جمركي لتحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة، وتدشين موقع إلكتروني للهيئة باللغة الإنجليزية، وجارٍ إطلاقه بالعربية، وغير ذلك، من طرق ومحاور ومحطات كهرباء ومياه واتصالات.

وتربط المنطقة بين شرق العالم وغربه، وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل 5 محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 250 منشأة صناعية حتى الآن وتتكون من 6 موانئ بحرية، إضافة إلى 4 مناطق صناعية، هي: شرق بورسعيد والعين السخنة والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.