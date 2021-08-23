«اقتصادية قناة السويس»: الرئيس وجه بتوطين الصناعات وتوفير فرص عمل

تحدث المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، عن الاجتماع الدوري مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لمتابعة أعمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنه كان فرصة لعرض نتائج أداء المنطقة في العام المالي الماضي، والخطة الاستثمارية للمشروعات المقبلة، والخطة الزمنية والبدائل المالية لهذه المشروعات، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق لاستعراض المشروعات الجار التعاقد عليها أو جرى التعاقد عليها بالفعل في الموانئ والمناطق الصناعية في منطقة بورسعيد ومنطقة السخنة وعرض المشروعات بشكل عام.

السيسي يوجه بالتركيز على توطين الصناعات وخلق فرص عمل

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتركيز على صناعات محددة وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل.

مشروعات قناة السويس تؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري

وأوضح «زكي» أن المشروعات كثيفة العمالة، مثل مشروعات البتروكيماويات في العين السخنة، توفر فرص عمل كبيرة جدا، وهناك فرص مباشرة تنتج عنها فرص عمل غير مباشرة، مما يحقق جزءا مهما من أغراض المنطقة الاقتصادية التي تهدف لتنمية المناطق التي تديرها وتوفر فرص عمل للشعب المصري من كل المحافظات، وكلما كبرت هذه المشروعات كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري والناتج القومي المصري.

وشرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن التحول الرقمي والبنية التكنولوجيا في غاية الأهمية، خاصة أن هناك أكثر من مشروع على مستوى الدولة لربط كل الموانئ المصرية بمنظومة واحدة مما يسهم بشكل كبير في تحسين أداء العمل في هذه الموانئ، ولكي يحدث ذلك لابد من بنية تحتية معلوماتية قوية وقادرة على أن تتواكب مع هذه المتطلبات.

وكشف المهندس محمد يحيى زكي، أن العمل جار على قدم وساق لتطوير قناة السويس.