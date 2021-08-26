«ربيع» يفتتح المركز الطبي بـ«قناة السويس» بعد تطويره

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، وبرفقته مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل.

شملت الجولة التفقدية، معدية الأفراد بالقنطرة غرب، وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي، أعقبها زيارة لمحافظة بورسعيد وتفقد كل من المركز الطبي للعاملين، ومبنى القبة، ثم شركة القناة للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، وترسانة بورسعيد البحرية.

«ربيع» يتفقد مراسي ومناطق انتظار وممرات خاصة بذوى الهمم

وتفقد الفريق أسامة ربيع معدية الأفراد بالقنطرة غرب وشرق للوقوف على مستوى خدمات العبور المقدمة للمواطنين، بعد إتمام أعمال تطوير المراسي ومناطق الانتظار ومداخل ومخارج المعدية والممرات الخاصة بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

ثم استقل رئيس الهيئة معدية الرسوة 15 والتي تم تطويرها ورفع كفائتها وزيادة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 360 مقعد بحمولة 220 طنا، ووجه الفريق ربيع لزيادة عدد معديات الأفراد العاملة في تلك المنطقة والانتهاء من اتمام أعمال تطوير كلاً من معدية الرسوة 11 ومعدية الرسوة 14 ورفع كفائتهم للعمل جنبا إلى جنب بالتبادل مع المعديات الموجودة حاليا في الموقع بما يصب لصالح تحسين الخدمة المقدمة ومنع تكدس المواطنين.

عقب ذلك توجه رئيس الهيئة إلى شركة قناة السويس للاستزراع السمكي حيث تم تفقد أحواض استزراع الجمبري وأحواض استزراع الأسماك، ومباني الإعاشة للعاملين والصيادين، كما تم التعرف على مستجدات أعمال التطوير بحوض الترسيب 21 والذي يشتمل على تطوير 592 حوض سمكي مقسمة على 74 شريحة بحيث تضم كل شريحة 8 أحواض للاستزراع.

وفي هذا الصدد، استعرض المهندس باسل عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة مخطط التطوير التي تتولى الإدارة الهندسية بالهيئة تنفيذه والذي يشمل تدبيش المصارف ورؤوس الأحواض وإعادة ربط نظام التغذية والصرف، ثم توجه رئيس الهيئة لتفقد سير العمل بأنفاق بورسعيد 3 يوليو والاطمئنان على تقديم خدمات العبور للمركبات المختلفة.

افتتاح المركز الطبى بعد تطويره والحفاظ على طابعه المعمارى

وامتدت الجولة التفقدية لتشمل عدداً من مواقع العمل بمحافظة بورسعيد، حيث افتتح رئيس الهيئة المركز الطبي بعد تطويره ورفع كفائته وتجديده بالكامل مع الحفاظ على طابعه المعماري حيث تم إضافة العناصر المعمارية للمبنى القديم لكامل واجهات المباني المستحدثة وذلك لاعتماد المركز ضمن منظومة التأمين الصحي.

وشملت الجولة الأعمال المدنية والهندسية لمشروع تطوير المركز الطبي وتغيير كل من شبكة الصرف الصحي، و شبكة المياه، وشبكة الكهرباءالداخلية، والتليفونات، وشبكة الداتا وتركيب نظامي الإطفاء ومكافحة الحرائق.

وحرص الفريق ربيع، خلال جولته بالمركز الطبي على الاستماع للمرضى و المترددين على المركز والتعرف على انطباعاتهم ومدى رضاهم عن مستوى التطوير والخدمات الطبية المقدمة، كما تفقد ساحة الاستقبال والعيادات الملحقة ومراكز الأشعة.

تلا ذلك، تفقد رئيس الهيئة للأعمال الإنشائية وأعمال ترميم مبنى القبة ببورسعيد والتي تتم بالتنسيق مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث المعماري لأبرز المعالم الرئيسية لقناة السويس.

واستعرض المهندس سيد شلبي رئيس قسم أشغال بورسعيد مستجدات أعمال ترميم الأسقف والأرضيات حيث تم الانتهاء من صب سقف البدروم بالكامل وكذلك سقف الدور الأرضي بالجزء الجنوبي من المبنى، فيما بلغت نسب إنجاز أعمال ترميم القبة الجنوبية ٨٠ % والتي تتم بالتوازي مع أعمال الدهانات بعد الكشف عن الألوان الأصلية للجدران الداخلية والخارجية.

ثم توجه رئيس الهيئة لشركة القناة للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية لمتابعة نشاط بناء الوحدات البحرية وأعمال الصيانة والإصلاح التي تتولى الشركة القيام بها، حيث انتهت الشركة من بناء لنشين لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أحدهما من طراز بحار باسم الشهيد"أحمد المنسي" والآخر من طراز نانو باسم الشهيد" مصطفى محمود"، كما تابع أعمال التشطيبات النهائية الجارية لعدد ٢ صال بحري حمولة ٨٠٠ طن، وتفقد ناقلة الوقود الساحلية حمولة ٥٠٠ طن، كما تفقد كلا من ورشة الألومونيوم وورشة الألوميتال.

من جانبه، أشاد رئيس الهيئة بتطور نشاط البناء بالشركة ومعدلات تنفيذ الأعمال، مؤكدا في هذا الصدد، على أهمية الالتزام بمعايير الجودة مع الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة.

واختتم رئيس الهيئة جولته بزيارة ترسانة بورسعيد البحرية ببورفؤاد وكان في استقباله المهندس أشرف حسن مدير إدارة الترسانات، والمهندس أشرف البياع رئيس الترسانة والعاملين بها.

وفور وصولهم تفقد الفريق أسامة ربيع الونش الجديد 30/60 إيذاناً بدخوله الخدمة بعد انتهاء صناعته وتجميعه بالكامل بواسطة رجال ترسانة بورسعيد البحرية.

تم تصميم الونش وتوفير التوريدات الخاصة به من خلال شركة جانز المجرية، فيما تمت أعمال الإشراف من خلال المكتب المجرى، وحصل الونش على شهادة الاعتماد من هيئة الإشراف الدنماركية DNV، تبلغ حمولة الونش ٣٠ طن عند مسافة ٣٧ متر، و ٦٠ طن عند مسافة ١٢ مترا، وحمولة ٧ طن للهوك المساعد عند مسافة ٤٠ متر.

بعد ذلك، توجه الفريق ربيع إلى ساحة الترسانة لمتابعة مستجدات أعمال التجارب الخاصة بكل من القاطرتين الجديدتين «علي شلبي ولطفي جاد الله» حيث من المنتظر بدء تجارب البحر للقاطرتين في بداية شهر سبتمبر المقبل.

كما تفقد رئيس الهيئة ورشة النجارة بعد تطويرها وأشاد بمستوى الأثاثات وجودتها، وطالب بدراسة السوق والتسويق الخارجي للإنتاج لتوسيع نطاق العمل وخدمة الجمهور بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المعتادة لإدارات الهيئة.

تلا ذلك المرور على الرصيف الخارجي حيث يتم بناء عدد 2 معدية حمولة 320 طن للعمل بقطاع بورسعيد، وخلال جولته بالترسانة، وجه الفريق ربيع بدراسة مقترح تطوير قزق ناصر وإعادة تأهيله ورفع كفائته لتعظيم الاستفادة منه باعتباره أحد آليات نشاط بناء الوحدات البحرية حتى حمولة 20 ألف طن، كما وجه بناء عدد 3 معدية حمولة 210 طن للعمل بمنطقة الشط بالسويس، وأثنى رئيس الهيئة على رجال الترسانة البحرية وما يمتلكونه من خبرات في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.